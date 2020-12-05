الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع داخل معمل خبز في كركوك

2020/12/05 | 22:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أخمدت فرق الدفاع المدني في كركوك، السبت، حريقا، اندلع داخل معمل خبز في منطقة الشورجة. وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل مخبز في منطقة الشورجة في محافظة كركوك عصر هذا اليوم”. وتابع، “حيث عملت فرق …

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