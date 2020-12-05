2020/12/05 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: أجواء متقلّبة باردة وفرص الأمطار تستمر جنوباً بغداد – الزمان كشفت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل عن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة.وذكرت في بيان تلقته (الزمان) امس، أن (طقس اليوم الاحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، وغائماً جزئياً مع تشكل […]

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