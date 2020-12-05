2020/12/05 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا: إنخفاض الوفيات ورصد 1898 إصابة جديدة بغداد – ياسين ياس رصدت وزارة الصحة والبيئة 1898 اصابة مؤكدة بفايروس كورونا وشفاء 1885 وبواقع 24 حالة وفاة جديدة ، ضمن الموقف الوبائي ليوم امس السبت .واشار الموقف الذي ، اطلعت عليه (الزمان) امس ان (مختبرات الصحة العامة اجرت فحصا لنحو 30365 ، […]

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