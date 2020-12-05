2020/12/05 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يوجّه بتكثيف إجراءات الدراسة المدمجة الإعلام الرقمي يحذّر من شيوع الأمية بين التلاميذ بغداد – ساري تحسين قال مركز الإعلام الرقمي ان العقبات التي واجهت التعليم الإلكتروني للدراسة الابتدائية والثانوية في العام الدراسي الماضي في العراق، لم تجر معالجتها وتم تجاهلها رغم وجود فترة زمنية كافية لذلك .وأضاف المركز في بيان امس […]

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