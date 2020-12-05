نتائج عمليات

2020/12/05 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، اعتقال 25 مطلوباً خلا الصفحة الأولى من المرحلة الثالثة لعمليات الوعد الصادق.وقال قائد العمليات، اللواء الركن اكرم صدام مدنف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القوات الأمنية المشاركة ضمن الصفحة الاولى للمرحلة الثالثة لعمليات الوعد الصادق تمكنت من إلقاء القبض على 25 مطلوباً للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض ومصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع".واشار الى أن "الوحدات المشاركة في الواجب شملت قيادة القوات البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ومديرية شرطة محافظة البصرة واللواء 36 المدرع بالإضافة إلى لواء القوة الضاربة ولواء مغاوير القيادة وهيأة الحشد الشعبي، والوكالات الاستخبارية في محافظة البصرة".واكد على "استمرار عمليات الوعد الصادق خلال الفترة القادمة ضمن قاطع المسؤولية لحين تحقيق أهدافها بالشكل المطلوب، وذلك حسب توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة"، مشدداً على أن "القوات الأمنية على استعداد كامل لتنفيذ تلك الأوامر".

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