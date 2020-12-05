2020/12/05 | 23:01 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحذير من 5 أماكن تشكل بؤر تفشي كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/05 | 23:01.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من 5 أماكن تشكل بؤر تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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