إيطاليا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/12/05 | 23:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 662 وفاة بفيروس كورونا نزولا من 814 أمس، ورصد 21052 إصابة جديدة مقابل 24099 في اليوم السابق.

وشهدت إيطاليا، وهي أول بلد أوروبي تفشى فيه الوباء، 59514 وفاة بالفيروس في المجمل منذ شباط، في ثاني أكبر حصيلة بالقارة بعد بريطانيا كما سجلت 1.71 مليون إصابة حتى الآن.

وأضافت وزارة الصحة أنها أجرت اليوم 194984 فحصا لكورونا، انخفاضا من 212741 في اليوم السابق.

وبلغ عدد مرضى الفيروس في المستشفيات اليوم السبت 30158، كما استقبلت وحدات العناية المركزة 192 مريضا جديدا.

المصدر: RT

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