أسلحة ومطلوبين.. نتائج اليوم الأول من عمليات ’الوعد الصادق’ بمرحلتها الثالثة

2020/12/05 | 23:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة عمليات البصرة، السبت، النتائج النهائية لعمليات الوعد الصادق بصفحتها الأولى ضمن المرحلة الثالثة في المحافظة.

وأكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الاول 2020)، أن "القوات الأمنية المشاركة ضمن الصفحة الأولى للمرحلة الثالثة لعمليات الوعد الصادق تمكنت من إلقاء القبض على ٢٥مطلوبا للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض، ومصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع".

واشار، إلى أن "الوحدات المشاركة في الواجب شملت قيادة القوات البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ومديرية شرطة محافظة البصرة واللواء ٣٦ المدرع بالإضافة إلى لواء القوة الضاربة ولواء مغاوير القيادة وهيئة الحشد الشعبي والوكالات الاستخبارية في محافظة البصرة".

وأكد، على "استمرار عمليات الوعد الصادق خلال الفترة القادمة ضمن قاطع المسؤولية لحين تحقيق أهدافها بالشكل المطلوب وذلك حسب توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة"، مؤكدا أن "القوات الأمنية على استعداد كامل لتنفيذ تلك الأوامر".

وأعلنت قيادة حرس الحدود المنقة الرابعة، في وقت سابق اليوم، القبض على 12 متهماً خلال المرحلة الثالثة من عمليات "الوعد الصادق" في محافظة البصرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الأول 2020) إن "مفارز قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في عمليات الصفحة الاولى من المرحلة الثالثة من عمليات ( الوعد الصادق) للمحور الجنوبي في محافظة البصرة".

وبحسب البيان، "أسفرت النتائج الأولية عن القبض على (١٢) مطلوبا حسب مذكرات إلقاء القبض ضمن عدد من الاحياء في قضاء ابي الخصيب وقضاء الزبير".

وأعلنت قيادة عمليات البصرة، صباح اليوم انطلاق الصفحة الأولى للمرحلة الثالثة لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة.

وقال قائد عمليات البصرة اكرم صدام مدنف في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (5 كانون الأول 2020) إن "القوات الأمنية والعسكرية شرعت في مناطق شمال وجنوب وغرب محافظة البصرة وذلك حسب توجيهات السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في حصر السلاح بيد الدولة والحد من النزاعات العشائرية ومطاردة المطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض".

وأشار البيان إلى ان "جميع القطعات العاملة ضمن قاطع المسؤولية شاركت في واجب اليوم ومن الساعات الأولى لأنطلاقها".

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