في معقل حزب الله.. الاستيلاء على معدّات لقوات الأمم المتحدة في لبنان

2020/12/05 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استولت "مجموعة من المدنيين" على معدات قافلة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) بعدما عرقلوا طريق الدورية، وفق ما أفاد بيان لقوة حفظ السلام الأممية السبت.

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