ادارة القوة الجوية تناقش النتائج السلبية للفريق وكيفية تصحيح مساره

2020/12/05 | 23:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /عقدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية اجتماعا اليوم السبت ،على خلفية النتائج السلبية للفريق في الجولتين الماضيتين من الدوري الممتاز .حضر الاجتماع رئيس النادي اللواء شهاب جاهد واعضاء الادارة والكادر التدريبي ورابطة المشجعين، لمناقشة وضع الفريق خصوصا بعد الخسارة الاخيرة امام زاخو .وتحدث رئيس نادي القوة الجوية اللواء شهاب جاهد عن الخسارتين وتراجع مستوى الفريق واستمرار نزيف النقاط ، مطالبا الكادر التدريبي واللاعبين بتصحيح المسار في المباريات المقبلة .من جهته اوضح المدرب ايوب اوديشو انه شخص الكثير من الحالات والاخطاء من بعض اللاعبين ، ولديه ثقة كبيرة في عودة الفريق الى سكة الانتصارات ، داعيا الجمهور الى دعم الفريق./ انتهى

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