2020/12/05 | 23:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أعلنت قيادة عمليات البصرة عن إعتقال ٢٥ مطلوبا ومصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة خلال الصفحة الأولى من المرحلة الثالثة لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة .وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " ان القوات الأمنية المشاركة ضمن الصفحة الاولى للمرحلة الثالثة من عمليات الوعد الصادق التي انطلقت اليوم السبت ، القت القبض على ٢٥مطلوبا للقضاء وفق مذكرات قضائية ، وصادرت أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع ".واشار قائد العمليات الى :" ان الوحدات المشاركة شملت قيادة القوات البحرية وقيادة حرس حدود المنطقة الرابعة ومديرية شرطة محافظة البصرة واللواء ٣٦ المدرع ، بالإضافة إلى لواء القوة الضاربة ولواء مغاوير القيادة وهيئة الحشد الشعبي والوكالات الاستخبارية في محافظة البصرة "، مؤكدا استمرار عمليات الوعد الصادق خلال الفترة القادمة ضمن قاطع المسؤولية لحين تحقيق أهدافها بالشكل المطلوب ، وذلك حسب توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ٢٥ مطلوبا ومصادرة اسلحة ضمن عمليات الوعد الصادق في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ٢٥ مطلوبا ومصادرة اسلحة ضمن عمليات الوعد الصادق في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).