2020/12/05 | 23:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} حصل فريق من العلماء الروس على براءة اختراع روبوت يجري تحاليل كورونا، ويصدر نتائجها دون حاجة للتدخل البشري.

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