بالوثيقة.. الكشف عن اصابات بكورونا بين صفوف الطلاب في البصرة

2020/12/05 | 23:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن اصابات بفيروس كورونا بين صفوف الطلبة في محافظ البصرة.

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