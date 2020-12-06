استشهاد مدني بانفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد

2020/12/06 | 00:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استشهد مدني بانفجار عبوة ناسفة في منطقة اليوسفية جنوب بغداد.

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