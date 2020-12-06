بيان المكتب التنفيذي للأممية الرابعة: ترامب توقف اندفاع اليمين الاستبدادي على صعيد دولي - المناضل-ة

2020/12/06 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة • دقت الانتخابات الأمريكية ساعةَ هزيمة مشروع ترامب.



فقد حصل بايدن على 80 مليون صوت و306 ناخب بالهيئة الانتخابية، متقدما بذلك على ترامب بأكثر من 70.



وسجلت هذه الانتخابات، رغم ما فرضت الجائحة من مصاعب، أعظم مشاركة منذ العام 1908.



وصَعَّب جدا هذا الهامشُ العريضُ مواصلةَ ترامب الاعتراض على النتيجة، وفتح طريق صعود بايدن.



فهنيئا بهزيمة ترامب التي تمثل إضعافا لأشد القوى رجعية واستبدادا على الكوكب.



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