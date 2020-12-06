السياسات العربية/الإسرائيلية بين طموح المنام العميق و أوهام اليقظة المعكوسة - محمد عبد الشفيع عيسى

2020/12/06 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى نعرف أن مشروعا استعماريا استيطانيا قام غصبا في قلب الوطن العربي –فلسطين- عام 1948، ونعرف أنه وجد أمامه من بعد قيامه صخرة صلبة صلدة ممثلةً في مصر العربية و قد قامت على ارضها ثورة، يوم الثالث والعشرين من يوليو 1952، بدأت بحركة (مباركة) للجيش، وشرعت في تمامها عبر مراحل متدرجة وخطوات واثقة، و إن واجهتها في عديد الأحايين عثرات ثقال.وضع المشروع الكياني (ذلك الصهيوني) نصب عينيه هدفا ثابتا، أن يعرقل ......





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