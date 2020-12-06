2020/12/06 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين يُحكى أن عامراً كان يشتغل عاملاً في مصنع عتيق لصنع الجص ، و كانت مهمته المكلف بها تنحصر على توزيع الكلاوات ذات النظارات السوداء على العمال لتغطية رؤوسهم و عيونهم من تطاير غبار الجص في بداية الدوام ، و استلامها منهم في نهاية دوام كل يوم ، و تمضية بقية وقته بين تسليم و استلام الكلاوات بغسل و تجفيف كلاوات اليوم السابق التي كان يعلقها على مشجب طويل .في صبيحة أحد الأيام ، دخل مسرعاً أحد العمال المت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطانُ الكلاوات - حسين علوان حسين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطانُ الكلاوات - حسين علوان حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).