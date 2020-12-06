مفاوضات بريكست تستأنف بعد فشل محادثات السبت في تحقيق اختراق

2020/12/06 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ختام اتصال بينهما السبت، أن المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستستأنف جلساتها الأحد في بروكسل، في حين يسابق الجانبان الوقت لتجنّب خروج بريطانيا من التكتل من دون اتفاق تجاري.وأجري الاتصال الذي استغرق نحو ساعة، […]

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