2020/12/06 | 01:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ سامراءأعلن الحشد الشعبي، اليوم الأثنين، عن مقتل قيادي بتنظيم داعش بضربة جوية جنوب سامراء.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بالتنسيق مع الحشد الشعبي، نفذ طيران الجيش العراقي ضربة جوية في مدينة سامراء اسفرت عن مقتل قيادي بداعش وإصابة اخرون". واوضح أن "طيران الجيش العراقي وجه ضربة جوية في منطقة السعلوة التابعة لناحية يثرب استهدفت تجمعا لفلول داعش وذلك بالتنسيق مع اللواء 41 بالحشد الشعبي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل قيادي بداعش واصابة آخرين بقصف جوي جنوب سامراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل قيادي بداعش واصابة آخرين بقصف جوي جنوب سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).