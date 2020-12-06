برشلونة يسقط أمام قاديش في الليغا

2020/12/06 | 01:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة: رفع 45 % من مخلفات داعش الحربيةأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، رفع الوزارات الأمنية والجهات الساندة لأكثر من 45 % من المخلفات الحربية التي تركتها عصابات داعش الإرهابية في المناطق المحررة، ومخلفات الحروب السابقة في المدن الحدودية.

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