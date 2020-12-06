قادش يفجر مفاجأة اخرى ويسقط برشلونة بهدفين لهدف

2020/12/06 | 01:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / فجر فريق قادش مفاجأة كبيرة في الليغا الاسبانية بفوزه على برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد .سجل لقادش الفارو خيمينيز في الدقيقة الثامنة من المباراة والفارو نيغريدو في الدقيقة 63 ، فيما جاء هدف برشلونة بنيران صديقة من لاعب قادش بيدرو الكالا ./ انتهى

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