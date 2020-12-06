العراق..عواصف رعدية وامطارا غزيرة خلال ساعات

2020/12/06 | 01:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- }بغداد: الفرات نيوز} اكد المتنبئ الجوي احمد التميمي ان البلاد ستشهد عواصف رعديه وامطار غزيرة.

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