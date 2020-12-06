رئيس وزراء الكويت راض عن نسبة المشاركة في الانتخابات

2020/12/06 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت-(أ ف ب) – انتخب الكويتيون السبت ممثليهم في مجلس الأمة في اقتراع جرى في خضم تفشي وباء كوفيد-19 الذي أجبر السلطات على إقامة مراكز اقتراع خاصة للمصابين.وخلال زيارته مركزا للاقتراع، أعرب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح عن رضاه على نسبة المشاركة من دون إعطاء أي أرقام.وأغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة […]

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