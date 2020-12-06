برشلونة يسقط أمام قادش في الليغا

2020/12/06 | 01:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تلقى برشلونة الهزيمة الرابعة محليًا، بنتيجة (1-2) خلال مواجهة قادش، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الليغا.

وسجل لقادش ألفارو خيمينيز في الدقيقة 8، وألفارو نيجريدو في الدقيقة 63، بينما سجل لبرشلونة بيدرو ألكالا لاعب قادش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد برشلونة عند 14 نقطة في المركز السابع، بينما يرتفع رصيد قادش إلى 18 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: كورة

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