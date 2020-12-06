قادش يحقق المفاجأة ويفوز على برشلونة

2020/12/06 | 01:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} حقق نادي قادش مفاجأة جديدة في الدوري الاسباني بعد فوزه على نادي برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي احتضنها ملعب قادش ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدوري الإسباني.

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