الصدر يكشف عن وجهه الحقيقي - مازن الحسوني

2020/12/06 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مازن_الحسوني -المتابع لسلسلة التغريدات الأخيرة لمقتدى الصدر والتي عكست كيف يفكر الأن وجسد أفكاره بهذه التغريدات ومن ثم أنعكست بشكل أفعال تمحورت في كيفية أحتواء أنتفاضة تشرين الباسلة سواء بالوعيد أو أعمال البطش والقتل للناشطين وكذلك بالدعوة الى لململة البيت الشيعي من جديد.-هذه التصرفات لم تكن خافية على الكثير من الناس الذين يعلمون جيدأ حقيقة هذا الرجل الطائفي الذي وجد نفسه وهو الفاقد للتعليم المناسب ولا يمت ......





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