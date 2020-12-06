أنباء عن دخول الجيش السوداني لمنطقة متنازع عليها مع إثيوبيا

2020/12/06 | 02:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت محطة فويس أوف أميركا عن مصدر أمني سوداني تأكيده دخول قوات سودانية في منطقة "زراعية سودانية" شرقي البلاد تسيطر عليها مليشيات أثيوبية مسلحة منذ 25 وعاما.

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