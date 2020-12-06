2020/12/06 | 02:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حازم محمد حبيب

يبدأ اليوم الأحد، قرابة 800 ألف طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد في الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية، وبينما يترقب آلاف آخرون من خريجي المرحلة الإعدادية ظهور نتائج القبول المركزي خلال الأيام المقبلة ليدخلوا مرحلة الحياة الجامعية، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قدرتها على إنجاح الموسم الدراسي المرتقب بخطط محكمة وآليات تعليمية مرنة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حيدر العبودي، أوضح في حديث لـ«الصباح»، أن «توقيتات انطلاق العام الدراسي الجديد 2020 / 2021 في الجامعات العراقية، بمثابة خط شروع سنوي مهم باتجاه تنفيذ البرامج العلمية وخطة الدراسات الأولية بشكل متوازٍ على مستوى التعليم الحكومي الصباحي والمسائي والأهلي، لتغطية مساحة احتياج البلاد من التخصصات التي تغذيها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على وفق الأولويات العلمية والأكاديمية والوطنية الهادفة الى المحافظة على التوازن المدروس بين (سمعة التعليم ومخرجاته) من جهة و(جودة مؤسساته وطاقتها الاستيعابية) من جهة أخرى».

وفي ما يخص نتائج القبول المركزي لخريجي الدراسة الإعدادية، لفت العبودي الى أنه «في الوقت الذي تعكف فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة على استكمال ملف القبول المركزي لهذا العام الذي شهد صعوداً واضحاً في مؤشر الأعداد والمعدلات، فإن نتائج القبول ستعلن رسمياً بعد تسلم بيانات الدور الثاني من وزارة التربية»، مرجحاً أن «لا يتعدى موعد الإعلان عنها أسبوعاً واحداً، أو أسبوعين بعد تسلم تلك البيانات».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. 800 ألف طالب وطالبة يلتحقون بالجامعات) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. 800 ألف طالب وطالبة يلتحقون بالجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).