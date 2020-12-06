مجلس للهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة

2020/12/06 | 02:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الانصاري

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، صدور أمر ديواني بتأسيس مجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة، من أجل مد أواصر التعاون بين هذه المؤسسات، وإدامة التواصل مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومن بين مهمات المجلس الذي سيرأسه الكاظمي، مناقشة المشكلات والمعوقات التي تعانيها هذه الهيئات والجهات ووضع الحلول لها بما يسهم في تحقيق مهماتها وفقاً للقانون.

ونصت وثيقة الأمر الديواني (3) على أن يكون المجلس الجديد برئاسة رئيس الوزراء أو الأمين العام لمجلس الوزراء عند تعذر حضور الكاظمي لأي سبب كان، ويكون اجتماع المجلس بشكل شهري في الأقل بحضور جهات من إدارة السلطة التنفيذية.

ووضع الأمر الديواني للمجلس المذكور 10 مهمات؛ أبرزها: مناقشة المشكلات والمعوقات التي تعانيها الجهات المنضوية فيه وفق قوانينها النافذة، ووضع الحلول لها بما يسهم في تحقيق مهماتها، اقتراح السياسة العامة لعمل تلك الجهات لعرضها على مجلس الوزراء بوصفه المسؤول عن وضع السياسة العامة للدولة، تنسيق العمل بينها وبين الوزارات، وكذلك رفع التوصيات اللازمة الى مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن تسهيل عمل الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة، كما أن من مهام المجلس متابعة تنفيذ الأولويات الستراتيجية للبرنامج الحكومي.

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