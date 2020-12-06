الولايات المتحدة تسجل أكثر من 214 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/12/06 | 03:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 2439 وفاة و214099 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت المراكز في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 277825، وإجمالي عدد الإصابات إلى 14 مليونا 255535.

المصدر: RT

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