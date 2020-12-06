"أعراض عصبية غامضة" تظهر على دبلوماسيين أميركيين في كوبا والصين

2020/12/06 | 03:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير صادر عن الأكاديميات الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة بظهور أعراض عصبية غامضة على دبلوماسيين أميركيين يعملون في الصين وكوبا، وفقا لما نقلت صحيفة "ذا هيل".

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