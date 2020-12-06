الكمامة تتسبب في سحب رخصة طبيب أميركي

2020/12/06 | 04:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات في ولاية أوريغون سحب رخصة طبيب رفض لبس الكمامة بحجة أن فيروس كورونا ليس خطيرا وشبيها بالإنفلونزا العادية، حسب محطة KGW8 المحلية.

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