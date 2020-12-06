"سنفوز بالانتخابات".. ترامب يشارك في أول تجمع انتخابي بعد الانتخابات

2020/12/06 | 05:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال مشاركته، مساء السبت، في ولاية جورجيا بأول تجمع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، إنه سيفوز في الانتخابات التي كان الرئيس المنتخب، جو بايدن، قد فاز بها منذ نحو شهر.

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