"الانقلاب من الداخل".. "مجلس البرهان" يهدد الفترة الانتقالية في السودان

2020/12/06 | 05:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توتر حاد تشهده الساحة السياسية في السودان بعد إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رسميا عن تشكيل جديد باسم "شركاء الفترة الانتقالية" وصفه البعض بأنه محاولة انقلابية على السلطة المدنية.

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