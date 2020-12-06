التجارة : كميات الشلب المسوقة بلغت ما يقارب ( 75 ) الف طن

2020/12/06 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة ان كميات الشلب

المسوقة للموسم الحالي بلغت ما يقارب (75

) الف طن .

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة

الحبوب عبد الرحمن عجي طوفان :"ان

الوزارة تعمل جاهدة لتامين وصول الدفعة

الجديد

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