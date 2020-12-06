2020/12/06 | 11:50 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة التجارة ان كميات الشلب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة : كميات الشلب المسوقة بلغت ما يقارب ( 75 ) الف طن) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المسوقة للموسم الحالي بلغت ما يقارب (75
) الف طن .
وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة
الحبوب عبد الرحمن عجي طوفان :"ان
الوزارة تعمل جاهدة لتامين وصول الدفعة
الجديد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة : كميات الشلب المسوقة بلغت ما يقارب ( 75 ) الف طن) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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