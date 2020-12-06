أدب المراثي بين التجليات والإنحسارات.. الجزء الثاني

2020/12/06 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقلم:حسن كاظم الفتال

لقد اصبحت ثيمة النص الشعري أو سمته

المميزة أو أساس بنية القصيدة تعتمد على

مفردات ( نحبك .



وتحبنه .



وإنت حبنه

وعشگنه ) وما يشابه ذلك مما يجعلك تعجز

عن المفاضلة وعن التميز ب

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