2020/12/06 | 11:50 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الجيش العراقي، الأحد، مقتل 6
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عناصر من تنظيم داعش في قصف جوي بمحافظة
كركوك شمالي البلاد.
وقال بيان لخلية الإعلام الأمني إن
"طيران التحالف الدولي، نفذ بأمر من
قيادة العمليات المشتركة، ضربة جوية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. مقتل 6 من "داعش" بقصف في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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