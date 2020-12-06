العراق.. مقتل 6 من

2020/12/06 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش العراقي، الأحد، مقتل 6

عناصر من تنظيم داعش في قصف جوي بمحافظة

كركوك شمالي البلاد.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني إن

"طيران التحالف الدولي، نفذ بأمر من

قيادة العمليات المشتركة، ضربة جوية

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