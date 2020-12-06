2020/12/06 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..كشف النائب حسين اليساري ان الاموال المقترضة في قانون الاقتراض المصوت عليه من مجلس النواب تصرف في غير الابواب المنصوص عليها.وقال اليساري في تصريح ل/المعلومة/، ان “الحكومة لا تمتلك رؤية لحل الازمة المالية في البلاد وتأمين الرواتب وتعمل بتخبط دون الاكتراث الى مسألة ارزاق الموظفين وقوت عامة المواطنين”.واضاف اليساري ان “تأخير ارسال الموازنة التي من المفترض تصل الى البرلمان في تشرين الاول الماضي يعني ان الحكومة تسعى لطلب اقتراض بداية السنة الجديدة”.واشار الى ان “واحدا من التخبطات التي تعمل فيها الحكومة هو ان الاقتراض الذي طلبته لتغطية نفقات ابواب محددة عند اقراره في مجلس النواب تنحرف مسارات الصرف الى جهات اخرى”.يذكر ان اللجنة المالية النيابية اكدت بذلها جهودا لتقليص فجوة الانفاق الحكومي من ٤١ الى ١٢ تريليون دينار في قانون تمويل العجز، مجددة اعتراضها على الاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض بديلا عن ايجاد طرق و اصلاحات حقيقية و فعالة لزيادة الايرادات و تقليص النفقات .



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الاموال في قانون الاقتراض لا تصرف في ابوابها المحددة وتذهب الى جهات اخرى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الاموال في قانون الاقتراض لا تصرف في ابوابها المحددة وتذهب الى جهات اخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).