"كنا نظن أننا خارقون".. كورونا يعصف بكهنة اليونان بعد تجاهلهم التحذيرات

2020/12/06 | 11:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه فيروس كورونا ضربة مزدوجة للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، حيث انتشر المرض بين صفوفها بينما يتصدى رجالها للانتقادات التي تقول إنهم أحد أسباب تفشي الوباء، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

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