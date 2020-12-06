لجنة نيابية تقدم رؤية تدعم الاستثمار وتطور الاقتصاد

2020/12/06 | 11:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - محمد الطالبي

أعلنت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الأحد، تقديم رؤية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتحسين الاقتصاد وتنمية قطاع الاستثمار، مشددة على ضرورة تطبيق الورقة البيضاء خلال موازنات الأعوام القادمة.

وقال عضو اللجنة عطوان العطواني لوكالة الانباء العراقية (واع)،اليوم الاحد، إن " اللجنة قدمت رؤية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في أحد الاجتماعات فيما يتعلق في تحسين الاقتصاد، و كذلك تنمية وتطوير قطاع الاستثمار".

وأضاف أن "قرار إعلان المشاريع الاستثمارية كفرص استثمارية، يحتاج إلى تطبيق عملي واتخاذ خطوات عملية فيما يتعلق بإعلانها وتحديد الاراضي لهذه المشاريع".

وأشار إلى أن "الورقة البيضاء هي رؤية لمستقبل الاقتصاد لسنوات قادمة، وبالتالي يجب أن يؤخذ جزء من الخطة في كل موازنة خلال الأعوام القادمة لتطبيقها، وممكن خلال مرور الزمن سيكون هنالك أثر واضح".

أشار إلى "أهمية مغادرة الاعتماد على النفط، باعتباره عنصراً أساسياً في تمويل الموازنة، مشيراً إلى الاعتماد بمقدار 60 أو 70 بالمئة على النفط، من شانه الاشارة في وجود خطوات حقيقية تبعد عن اعتماد النفط كمصدر أساسي".

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