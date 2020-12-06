تحذير من وزارة النفط: صفحة ’مزورة’ تعرض وظائف!

2020/12/06 | 11:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذرت وزارة النفط، الأحد، من صفحة "مزورة" تعرض وظائف للمواطنين.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الأول 2020)، "نحذر من وجود صفحة مزورة تنتحل الصفة الرسمية لموقع اعلام وزير النفط، تهدف الى ابتزاز المواطنين من خلال الإعلان عن وظائف او غير ذلك، في محاولة لتضليل الحقائق تحت عناوين مختلفة".

وتابع، أن "الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بحق الافراد والجهات التي تقف وراء جميع المنشورات التي تنتحل عناوين مختلفة".

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