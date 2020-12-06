المالية النيابية: الحكومة تُعيد صياغة موازنة 2021 وإرسالها للبرلمان الأسبوع المقبل

2020/12/06 | 12:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت اللجنة المالية النيابية، ان الحكومة قررت إعادة صياغة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.

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