2020/12/06 | 12:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت خلية أزمة طوارئ ذي قار، أمراً بإيقاف إجراءات الاستثمار على عقار في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية أزمة طوارئ ذي قار توقف إجراءات الاستثمار بعقار لوجود شبهات تستدعي التحقيق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية أزمة طوارئ ذي قار توقف إجراءات الاستثمار بعقار لوجود شبهات تستدعي التحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).