2020/12/06 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..أعلنت لجنة التعليم العالي النيابية , الاحد , عن توصلها بنسبة 95% مع الحكومة لتفعيل القرار الخاص بتعيين الطلبة الاوئل من خريجي الجامعات والمعاهد , مشيرة الى ان المتابعة مستمرة وان قريب سيتم اصدار اومر بتعين الطلبة الاوئل وباثر رجعي للسنوات السابقة .وقالت عضو اللجنة النائب ايناس كاظم إبراهيم لـ / المعلومة / , ان ” الجنة وعلى مدى اشهر تواصلت مع الحكومة لاجل تفعيل قرار تعيين الاوئل في المؤسسات الحكومية ” .وأضافت ابراهيم ان “اللجنة توصلت مع الحكومة بنسبة 90% الى بشان تفعيل القرار وإصدار امور بتعينهم ” , مشيرة الى ” ان المتابعة مستمرة وان قريب سيتم اصدار اومر بتعين الطلبة الاوئل وباثر رجعي للسنوات السابقة” .يذكر ان الحكومة السابقة قد أصدرت قرار بتعيين الطلبة الاوئل في الجامعات والمعاهد الا ان القرار لم يتم تفعيله.



انتهى/25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم النيابية: نتابع مع الحكومة تفعيل قرار تعيين الطلبة الاوائل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم النيابية: نتابع مع الحكومة تفعيل قرار تعيين الطلبة الاوائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).