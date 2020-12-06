قيادي بحزب الدعوة ينفي وجود محادثات لإحياء التحالف الوطني

2020/12/06 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفي قيادي في حزب الدعوة، اليوم الأحد (6 كانون الأول 2020)، الأنباء التي تحدثت عن وجود محاولات لإحياء التحالف الوطني، الذي يعرف بـ ’’البيت الشيعي’’، ويضم مجموعة الكتل الشيعية النيابية والسياسية.

وقال القيادي في حزب الدعوة، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحديث عن عودة اللجنة السباعية (الشيعية) للتحاور من أجل إعادة بناء التحالف الوطني، غير صحيح، ولا توجد هكذا محاولات".

وأضاف، أن "كل ما يثار حول وجود تحالفات للكتل الشيعية هو غير صحيح ولا وجود له على أرض الواقع".

وكان النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون، حسين المالكي، قد قال في وقت سابق من اليوم الأحد (06 كانون الأول 2020)، أن هنالك امكانية لإعادة إحياء التحالف الوطني بين الكتل الشيعية الكبيرة.

وذكر المالكي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "القوى الشيعية السبع (سائرون، وبدر، ودولة القانون، والنصر، والحكمة، والفضيلة، وصادقون) اتفقت قبل شهرين أو ثلاثة أشهر على إعادة العمل باللجنة السباعية المتوقفة منذ فترة طويلة"، مبينا أنها "تهدف إلى التهدئة والابتعاد عن التراشق الإعلامي قبل إجراء الانتخابات".

واضاف أن " اللجنة السباعية منذ تشكيلها عقدت قرابة عشرة اجتماعات وغالبا ما تكون هذه الاجتماعات أسبوعية، وكان آخرها في منزل عبد الحسين الموسوي، النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية"، مشيرا إلى ان "من بين أهم القضايا التي بحثت وطرحت في هذه الاجتماعات هي إمكانية إحياء التحالف الوطني".

ولفت المالكي إلى أن "القوى الشيعية مازالت مختلفة وغير متفقة على تعيين رئيس لهذه اللجنة بعدما طرح اسم طارق نجم والذي لاقى رفضا وتحفظا من قبل الأطراف الشيعية والتي اعتبرته غير مستقلٍ ومنتمٍ إلى حزب الدعوة".

واشار إلى أن "اللجنة ناقشت في اجتماعاتها السابقة أيضا مواقف القوى الشيعية بشأن كيفية المشاركة والنزول في الانتخابات البرلمانية المقبلة هل ستكون بقوائم منفردة أو على شكل ائتلافات وتحالفات"، مضيفا أن "المجتمعين حينها اتفقوا على منح الحرية كاملة لكل القوى والأطراف في اختيار طريقة المشاركة بالانتخابات".

وتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "الفكرة جاءت بعد اندلاع المظاهرات في العام الماضي وما رافقها من احداث قتل وجرح العديد من المتظاهرين التي أعطت صورة مشوشة للقوى الشيعية"، مضيفا أن "هذه الحوارات تطورت فيما بعد لتشمل جميع القوى الشيعية".

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