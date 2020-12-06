القبض على متهمين يتاجران بالقطع الاثرية في ميسان

2020/12/06 | 12:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت مفارز وكالة الاستخبارات القبض على متهمين في محافظة ميسان يتاجران بالقطع الاثرية ،بالجرم المشهود.وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان :" ان عملية القاء القبض تمت في كمين محكم نصب لهما خلال بيعهما ثلاث قطع اثرية كانت بحوزتهما تعود الى العصور القديمة " .واضاف انه : " ضبط بحوزة احدهم سلاح مسدس ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما "./ انتهى3

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