مع انطلاق العام الدراسي الجديد في الجامعات.. صالح يدعو الى ضمان عدم تأثر المستوى العلمي بالظروف الحالية

2020/12/06 | 12:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا رئيس الجمهورية برهم صالح ، مع انطلاق العام الدراسي الجديد في الجامعات ، الى اتخاذ اقصى التدابير للوقاية وضمان عدم تأثر المستوى العلمي بالظروف الحالية .وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على " تويتر " :" مع انطلاق العام الدراسي الجديد في الجامعات، نبارك لابنائنا الطلبة وندعوهم الى عام دراسي مليء بالتفوق والنجاح ".ودعا صالح , الى التكاتف لمواكبة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في طرق التواصل، واتخاذ اقصى التدابير للوقاية،وضمان عدم تأثر المستوى العلمي بهذه الظروف التي تواجه العالم اجمع"./انتهى2

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