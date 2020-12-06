2020/12/06 | 12:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزوح مدنيين إثر قصف تركي لريف الحسكة والقوات الروسية تتدخل للتهدئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/06 | 12:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزوح مدنيين إثر قصف تركي لريف الحسكة والقوات الروسية تتدخل للتهدئة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزوح مدنيين إثر قصف تركي لريف الحسكة والقوات الروسية تتدخل للتهدئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).