اللجنة العليا للصحة والسلامة بالعراق تقر التوصيات الخاصة بعقود لقاحات كورونا

2020/12/06 | 12:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أقرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا)، توصيات اللجنة الوطنية الاستشارية العلمية للتحصين واللجنة الاستشارية العليا المؤلفة بموجب الأمر الديواني (13) لسنة 2020، المقرة من اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني …

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