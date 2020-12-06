وزير النفط العراقي: سياسة الحكومة تتجه لدعم قطاع الغاز واستثماره

2020/12/06 | 12:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن سياسة الحكومة العراقية تجه لدعم قطاع الغاز واستثماره.وذكر وزير النفط خلال أعمال مؤتمر النفط والغاز بحسب وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاحد ، أن أسعارالنفط بدأت تتعافى بعد بلوغها 49 دولاراً …

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